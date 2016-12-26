Сочи, Краснодарский край, 26 декабря, 2016, 08:22 — ИА Регнум. Спасатели обнаружили в районе крушения российского Ту-154 над Черным морем тела 11 погибших в катастрофе и 154 фрагмента самолета, сообщает Минобороны РФ.

Ту-154

К настоящему времени в районе поисково-спасательной операции работают 3,5 тыс. человек. Поиски не останавливались в ночь на 26 декабря ни на минуту, говорится в сообщении ведомства.

К операции присоединились семь судов Черноморского флота, в том числе фрегат «Адмирал Григорович» с вертолётом Ка-27 и семью водолазами. Также в поисках тел погибших и обломков самолета принимают участие водолазные и патрульные катера с водолазными специалистами, ночью работали прожекторные установки большой мощности.

Утром 25 декабря возле Сочи потерпел крушение самолет Ту-154 Минобороны РФ, он летел в Сирию. Погибли восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста Дважды Краснознамённого Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова, девять журналистов, двое федеральных госслужащих и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза).