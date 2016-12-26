Екатеринбург, 26 декабря, 2016, 18:00 — ИА Регнум. Уходящий 2016-й год запомнится на Среднем Урале громкими коррупционными скандалами в высших эшелонах региональной власти, уголовными делами, фигурантами которых становились известные далеко за пределами Свердловской области люди, а также ситуацией, которая возникла вокруг «Ельцин-центра» в Екатеринбурге после того, как режиссёр Никита Михалков выступил с критикой в адрес экспозиции президентского музея. Но и не только этим, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Митинг в поддержку Ельцина. Москва, 1991 год

Коррупционные дела

Год начался с задержания заместителя главы администрации Белоярского и начальника отдела капитального строительства, газификации и жилищного хозяйства посёлка по подозрению в получении крупной взятки и превышении должностных полномочий. Дело могло бы оказаться рядовым, если бы не было связано с другим инцидентом произошедшем ещё в 2015 году. Речь идёт о срыве отопительного сезона в посёлке Белоярском. Тогда несколько многоквартирных домов остались без надлежащего отопления практически на весь зимний сезон конца 2015 — начала 2016 гг. Люди обращались в надзорные органы, ситуация была взята на контроль правительством Свердловской области, но решить её в кратчайшие сроки так и не удалось. Причина срыва оказалась в некачественном переоборудовании тепловых сетей, на модернизацию которых были выделены целевые бюджетные средства.

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Было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого выяснилось, что коммерческое предприятие, проводившее переоборудование теплосетей в посёлке, выиграло тендер при помощи чиновников администрации Белоярского. За содействие коммерсанты заплатили 10% от суммы сделки.

В итоге начальник отдела капитального строительства, газификации и жилищного хозяйства Белоярского был осуждён в апреле за халатность и превышение должностных полномочий, его дело рассматривалось в особом порядке, а дело уже бывшего замглавы администрации посёлка было передано в суд в конце сентября 2016 года.

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В конце апреля разразился самый громкий на Среднем Урале за последнее время коррупционный скандал. Стало известно об обысках, которые провели силовики в региональном министерстве управления государственным имуществом (МУГИСО), а также по месту жительства высокопоставленных чиновников правительства Свердловской области. Вскоре появилась официальная информация о том, что по подозрению во взяточничестве и растрате задержаны чиновники МУГИСО. В СИЗО были отправлены глава регионального Мингосимущества Алексей Пьянков и его заместитель Артём Богачёв. Другой заместитель главы МУГИСО Константин Никаноров был отправлен под домашний арест. Обвинения в растрате были предъявлены главе распорядительной дирекции Мингосимущества Карине Горностаевой, которая была на время следствия отстранена от должности и дала подписку о невыезде.

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Уголовное дело было возбуждено по подозрению в даче взятки в размере 31,5 млн рублей и растрате в 55 млн рублей. И надо отметить, что скандалы вокруг регионального Мингосимущества на этом не закончились. Буквально на днях, 23 декабря, стало известно о задержании по подозрению во взяточничестве директора департамента рекламы МУГИСО Игоря Разунина. Надо отметить, что департамент был сформирован в начале 2016 года, после того, как регулирование рынка наружной рекламы перешло в ведение областных властей.

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«Ельцин-центр»

Другой крупный скандал связан с деятельностью открытого в конце ноября 2015 года в Екатеринбурге президентского музея «Ельцин-центр». Свои истоки он берёт в начале года.

Напомним, что авторская передача известного российского режиссёра, главы Фонда культуры Никиты Михалкова «Бесогон», вышедшая в конце марта 2016 года, была посвящена десятиминутному анимационному ролику центральной экспозиции «Ельцин-центра», в котором представлена история России. И пусть тогда руководство президентского музея практически не отреагировало на телепередачу режиссёра, заявив, что «каждый имеет право на мнение», сам Никита Михалков как выяснилось, не собирался ограничиваться выпуском авторской передачи.

И вот, 9 декабря, глава Фонда культуры, выступая в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации, обрушился с критикой в адрес экспозиции «Ельцин-центра». Он в очередной раз раскритиковал представленный в президентском музее анимационный ролик об истории России, назвав его необъективным, и сравнил его с инъекцией «разрушения национального самосознания детей», которые ежедневно посещают центр в Екатеринбурге. Он предложил срочно скорректировать программу «Ельцин-центра», чтобы показать другую точку зрения на историю России.

«Это вопрос национальной безопасности, поскольку сотни детей получают этот яд каждый день», — подчеркнул Михалков.

Надо отметить, что превысившее рамки регламента обращение Никиты Михалкова было встречено аплодисментами, а председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заверила главу Фонда культуры, что он был услышан.

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После этого выступления на Никиту Михалкова обрушился шквал обвинений. Упрекали его в том, что он осуждает экспозицию музея, так и не побывав в нём за год ни разу, а вдова первого президента России Наина Ельцина и вовсе обвинила его во лжи. В итоге губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пригласил режиссёра в Екатеринбург, пообещав лично провести экскурсию по «Ельцин-центру».

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В свою очередь, Никита Михалков всё-таки посетил столицу Среднего Урала и самостоятельно отправился в президентский музей, чтобы раз и навсегда снять все разговоры о том, что он критикует экспозицию, которую не видел. Более того, после посещения «Ельцин-центра» он не только не поменял своего мнения, но и сообщил, что об этой организации стоит выражаться ещё жёстче, чем он говорил ранее.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, экспозиция и проводимые в президентском музее мероприятия получали немало нареканий от общественников, которые не только указывали на необъективность представленных в музее материалов, но и подвергали критике высказывания спикеров на лекционных площадках центра.

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Как бы то ни было, директор «Ельцин-центра» Дина Сорокина сообщила, что центральную сюжетную линию экспозиции на данный момент изменить невозможно, но пообещала провести с общественниками обсуждение экспозиции на площадке президентского музея.

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Дело барда Новикова

Другое громкое событие в Свердловской области связано с именем директора Театра эстрады в Екатеринбурге, бизнесмена и известного в России барда Александра Новикова. В конце года стало известно, что по возбуждённому ещё в ноябре прошлого года уголовному делу об обманутых пайщиках коттеджного кооператива «Бухта Квинс» появились фигуранты, которым предъявлены обвинения.

Так, по подозрению в мошенничестве был задержан и 23 декабря отправлен под арест на два месяца бизнес-партнёр Александра Новикова и бывший заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов. Вскоре после задержания Шилиманова на допрос был вызван и сам бард. В результате следственных действий, в которые входила очная ставка, Александру Новикову было предъявлено обвинение в мошенничестве, и 23 декабря суд определил ему меру пресечения — домашний арест.

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Напомним, что уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки. Было установлено, что 65 пайщиков кооператива внесли в 2008 году на строительство коттеджного посёлка порядка 150 миллионов рублей. В 2012 работы должны были закончиться, но в 2011 произошла заморозка строительства. В итоге пайщики остались без денег и без недвижимости. Они заподозрили уральского барда и его компаньонов в мошенничестве. Сам Александр Новиков неоднократно отрицал свою причастность к хищению средств и заявлял, что является также понёсшим ущерб рядовым членом кооператива.

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Стоит отметить, что ранее по этому делу директор екатеринбургского Театра эстрады проходил, как свидетель. Так же как и по делу о мошенничестве с земельными участками в Сысертском районе, по которому бывший исполнительный директор его фирмы Лариса Ассонова обвиняется в незаконном присвоении земли. Она же пыталась привлечь, но безуспешно, Александра Новикова к ответственности за клевету.

Как бы то ни было, 2016 год для барда заканчивается неудачно. Отметим, Александр Новиков уже второй раз попадает под уголовное преследование. Первый эпизод произошёл ещё во времена СССР и закончился для него реальным сроком лишения свободы.