Калининград, 26 декабря, 2016, 08:02 — ИА Регнум. Даже частичное восстановление в Калининграде орденского замка Кёнигсберг подстегнёт дальнейший рост германофильских настроений в регионе. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал калининградский писатель Герман Бич, комментируя открытое письмо калининградских архитекторов к Кириллу с просьбой вмешаться в процесс «явной германизации региона».

Soyuzveteranov.ru Калининградский писатель Герман Бич

«Сейчас в Калининграде нам всё время навязывают идею восстановления германо-имперского символа «Натиска на Восток» — Королевского замка. Даже частичное его восстановление приведёт к появлению германского символического центра в Калининграде, подстегнёт дальнейший рост германофильских настроений», — считает писатель.

Он обратил внимание ещё на один аспект, связанный с переформатированием сознания калининградского молодого поколения.

«В Калининграде исчезли все кинотеатры, построенные после окончания Великой Отечественной войны, которые были символами города Калининграда: сначала кинотеатр «Победа» — это самый первый кинотеатр города, открывшийся в 1946 году в честь Великой Победы, кинотеатр «Родина» — названный в честь нашей страны, «Москва» — олицетворяющий победу нашей армии под Москвой, «Ленинград» — названный в благодарность жителям блокадного Ленинграда за их беспрецедентную стойкость, а также «Баррикады», «Октябрь» и, конечно же, «Россия», — сказал Герман Бич.

«Стирают нам память о нашем великом, замечательном прошлом, благодаря которому живём мы и наши потомки, но она у жителей — нестираема, — убеждён писатель. — Люди всё равно спрашивают, как доехать до кинотеатров «Победа» или «Родины».

По мнению собеседника ИА REGNUM, «Запад развернул тотальную атаку на идеологическом фронте», и именно эта атака чувствительна здесь — «на передовом рубеже России, на перекрестке её судьбы, на калининградской земле — бывшей Восточной Пруссии, которую они всё ещё считают своей, стремясь возвратить её в лоно европейской цивилизации».

«Отсюда и такой наплыв в Калининград различных агитационных групп, сект, литературных и культурных десантов. Отсюда проникновение в руководство наших важнейших интеллектуальных центров людей, преклоняющихся перед Западом: в наш университет Канта, в правительство, в выборные и региональные органы власти», — подытожил Герман Бич.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что одним из сторонников восстановления орденского замка Кёнигсберг является бывший губернатор Калининградской области, а ныне — полпред президента в СЗФО Николай Цуканов. В частности, на днях в интервью «Комсомольской правде» он заявил: «…многие сохранившиеся и исчезнувшие памятники прямо связаны с нашей российской историей. Тот же Королевский замок: трижды здесь с почестями принимали Петра Великого, так что даже зал приёмов назвали Зал московитов».

Досье ИА REGNUM. Герман Петрович Бич, 77 лет. Писатель, общественный деятель. В 1941—1942 гг. находился в блокадном Ленинграде. Калининградец с мая 1946 года. Член Союза российских писателей, председатель Калининградской региональной общественной писательской организации «Союз свободных писателей». Сочинения: «Калининград — город детства и юности», «Калининград — город счастья», «Алёшкино лето», «Из Кёнигсберга в Сталинград, из Калининграда в Волгоград».