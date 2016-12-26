Прага, 26 декабря, 2016, 06:52 — ИА Регнум. Президент Чехии Милош Земан напомнил гражданам своей страны о том, что без сражений не будет и побед, в связи с чем пожелал им «опасной жизни», полной рисков и сражений. Об этом чешский лидер заявил в эфире радио Frekvence 1, передает RT 26 декабря.

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По мнению Земана, очень скучно желать каждый год всем доброго здоровья. Банальные пожелания по сути являются лишь красивыми фразами, и поэтому в предстоящем 2017 году он пожелал гражданам «опасной жизни, полной рисков, полной сражений и, самое главное, полной побед». Сражения необходимы для того, чтобы одерживать в них победы, напомнил Земан. «Желаю вам успехов», — подытожил выступление президент.