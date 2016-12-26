Грозный, 26 декабря, 2016, 04:00 — ИА Регнум. В честь главы фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки, известной также как Доктор Лиза, которая находилась в числе других пассажиров разбившегося Ту-154, названа детская клиническая больница в Грозном. Такое решение принял глава Чечни Рамзан Кадыров, о чем он сообщил в своем Instagram.

Дарья Антонова ИА REGNUM Возложение цветов в память о Елизавете Глинке (Доктор Лиза) у офиса «Справедливой помощи»

Он также посмертно наградил медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой» руководителя ансамбля имени Александрова дирижёра Валерия Халилова. Кадыров написал в соцсети:

«Уверен, что имена этих великих людей навсегда будут вписаны в историю России».

Глава ЧР отметил, что Доктор Лиза посвятила свою жизнь такому благородному делу, как спасение детей из горячих точек. Она выбрала тяжелый путь, хотя и имела возможность «спокойно работать в какой-нибудь больнице».

Кадыров также подчеркнул, что трагическая гибель артистов ансамбля имени Александрова стала тяжелой утратой для России. Ансамбль был известен по всему миру, а его артисты вдохновляли солдат и матросов России на ратные подвиги.

Самолет Минобороны РФ Ту-154 пропал с экранов радаров утром в воскресенье, 25 декабря. На борту разбившегося над акваторией Черного моря самолета находилось 92 человека, включая членов экипажа, артистов ансамбля, журналистов и Доктора Лизу. Авиалайнер должен был доставить из Москвы в сирийскую Латакию людей, чтобы они поздравили российских военных с Новым годом.

Обломки самолета вскоре были обнаружены на расстоянии 1,5 км от берега. В результате катастрофы никому выжить не удалось. Поисковая операция на месте трагедии продолжается и в темное время суток.

Как ранее передавало ИА REGNUM, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу принял решение о том, чтобы назвать одно из медицинских учреждений министерства именем Елизаветы Глинки.