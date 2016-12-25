Белград, 26 декабря, 2016, 02:40 — ИА Регнум. Сербия соболезнует семьям погибших членов известного Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова. Об этом заявил министр культуры Сербии Владан Вукосавлевич, отметив также, что расположенный в Белграде у памятника российскому царю Николаю II парк предложено переименовать в «Парк хора Александрова», сообщает в воскресенье, 25 декабря, информационный портал Tanjug

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«По случаю великой трагедии, ставшей причиной смерти членов «хора Александрова» в авиакатастрофе, мы выражаем наши самые глубокие соболезнования их семьям и всем, кто уважает их необыкновенное искусство как в России, так и во всем мире», — заявил сербский министр.

По словам главы министерства культуры Сербии, знаменитый коллектив не раз выступал в Белграде и других городах Сербии. Артисты доказали, что являются друзьями сербского народа и сербского государства. «Их незабываемые выступления мы будем вечно хранить в памяти», — отметил Вукосавлевич.

Министр сообщил также, что парк в районе памятника императору Николаю II Романову будет назван в честь легендарного российского коллектива «парком хора Александрова». Соответствующее предложение было направлено в правительство и уже получило поддержку премьер-министра Сербии Александра Вучича.

Напомним, на борту разбившегося над акваторией Черного моря российским самолетом Ту-154 находилось 92 человека. Авиалайнер, следовавший из Москвы на российскую военную базу в Сирии, пропал с экранов радаров рано утром 25 декабря через семь минут после вылета из аэропорта дозаправки «Адлер». Его обломки вскоре были обнаружены на расстоянии 1,5 км от берега. В результате катастрофы никому выжить не удалось. Поисковая операция на месте трагедии продолжается и в темное время суток.