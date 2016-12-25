Вашингтон, 26 декабря, 2016, 02:03 — ИА Регнум. После инаугурации избранный президент США Дональд Трамп намерен разделаться с «наследием Обамы», отменив до 70% указов своего предшественника. Об этом заявил сторонник Трампа бывший спикер палаты представителей конгресса США Ньют Гингрич, сообщает в воскресенье, 25 декабря, Washington Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Барак Обама

«Я думаю, что в течение пары дней он собирается отменить от 60 до 70 процентов «наследия Обамы», просто наложив вето на различные его распоряжения», — предположил Гингрич.

По мнению политика, Трамп сможет прекратить действие даже тех указов своего предшественника, отменить которые нельзя по объективным причинам. Кроме того, Гингрич заявил о том, что Трамп попытается наладить рабочие отношения с некоторыми представителями демократического лагеря, чем, несомненно, удивит республиканцев. Однако, в случае успешности его начинаний, Трампу удастся увеличить количество своих сторонников.

Напомним, 19 декабря в США прошло голосование Коллегии выборщиков, подтвердившее победу кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Миллиардер получил 304 голоса при необходимых 270, его соперница из демократического лагеря Хиллари Клинтон набрала лишь 232 голоса. Инаугурация избранного президента США назначена на 20 января 2017 года.