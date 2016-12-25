Грозный, 26 декабря, 2016, 01:38 — ИА Регнум. В то время когда миллионы российских граждан скорбят о погибших во время крушения самолета Ту-154 над Черным морем, а граждане других стран несут цветы к российскому посольству, находятся люди, которые позволяют себе использовать трагическую гибель людей для борьбы с Россией. Бесчеловечное глумление позволяют себе не только украинские чиновники, но и представители либерального крыла России, заявил в понедельник, 26 декабря, глава Республики Чечня Рамзан Кадыров на своей странице в Instagram.

Kavkazpress.ru Рамзан Кадыров

«В Киеве простые люди несут цветы к зданию нашей дипмиссии, а чиновники несут «Боярышник». Глумление над жертвами и другой трагедии. — отмечает Кадыров. — Некоторые представители либерального крыла в России не отстают в своих античеловеческих пасквилях. Трагическую гибель людей эти лицемеры используют как основу борьбы с внутренней и внешней политикой России».

По мнению чеченского лидера конечной целью этих злобных нападок является развязывание войн, разрушение государство и смерти миллионов людей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, советник украинского президента Петра Порошенко Юрий Бирюков заявил о том, что известие о гибели 92 российских граждан в авиакатастрофе над Черным морем вызвало у него желание принести к посольству РФ бутылку «Боярышника». Данное явление прокомментировал член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич. По его словам, американский эксперимент по созданию «нового человека» на Украине увенчался успехом, в результате чего в постмайданном украинском обществе вылезло наружу много «всякой мрази».