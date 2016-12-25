Москва, 26 декабря, 2016, 00:45 — ИА Регнум. В министерстве транспорта РФ объяснили, с чем связан большой разброс обломков потерпевшего крушение самолета Минобороны Ту-154. Об этом сообщает «Интерфакс».

Unsplash Обломки самолета

По словам главы Минтранса России Максима Соколова, обломки находятся на очень большом расстоянии из-за сильного течения. Соколов возглавляет правительственную комиссию, которая была создана в связи с крушением лайнера.

Самолет Ту-154 направлялся в сирийскую Латакию. Он исчез с экранов радаров в воскресенье, 25 декабря, около 5:30 по московскому времени. Это произошло почти сразу после вылета самолета из аэропорта Сочи, где он был на заправке.

На борту воздушного судна находились 92 человека, восемь из которых были членами экипажа. Большая часть пассажиров — артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова, включая дирижера Валерия Халилова. На борту находились и российские журналисты «Первого канала», НТВ и телеканала «Звезда», а также глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза.

Операция в районе авиакатастрофы продолжается круглосуточно. Согласно последней информации, из воды подняты тела 11 жертв крушению самолета. Отмечается, что версия теракта не является ключевой.