Рим, 26 декабря, 2016, 00:30 — ИА Регнум. Известный итальянский певец Тото Кутуньо был приглашен на благотворительный концерт в Сирии, запланированный на 29 декабря, и должен был лететь на борту потерпевшего крушение лайнера. Кутуньо глубоко шокирован произошедшей трагедией, передает в воскресенье, 25 декабря новостной портал Quotidiano.

Imagecoollibrary.com Тото Кутуньо

По словам певца, организаторы благотворительного концерта в Сирии связались с его менеджером еще в ноябре. Кутуньо был приглашен на тот же самый концерт, куда направлялись погибшие члены ансамбля имени Александрова, и в случае принятия им положительного решения, должен был сначала прибыть в Москву, а затем вместе с другими участниками концерта отправиться в Сирию. На предложение организаторов певец вынужден был ответить отказом, поскольку у него уже были другие планы на это время.

«Я в шоке от этой трагедии», — признался Кутуньо.

Певец также высказал теплые слова в адрес коллектива хора имени Александрова, с которыми его связывают много теплых воспоминаний. По воспоминаниям Кутуньо, одной из самых ярких его встреч с ансамблем был фестиваль в Сан-Ремо в 2013 году, куда хор имени Александрова приехал по его приглашению. Они должны были петь на итальянском, и уже на репетициях их исполнение было совершенным, вспоминает он.

«Я выражаю соболезнования их семьям, они были замечательные люди», — заявил Кутуньо.

Напомним, следовавший рейсом из Москвы в Сирию самолет Ту-154 пропал с экранов радаров через несколько минут после вылета из аэропорта дозаправки «Адлер». Воздушное судно с 84 пассажирами на борту и восемью членами экипажа рухнуло в Черное море, в трагедии не удалось выжить никому. В трагедии погибли 64 участника Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова. Артисты направлялись на российскую авиабазу «Хмеймим», где они должны были участвовать в новогоднем праздничном концерте. Кроме того, на борту находились съемочные группы (девять человек) телеканалов НТВ, «Звезда» и Первого канала. Среди пассажиров также находилась Елизавета Глинка (доктор Лиза), направлявшаяся в Сирию с гуманитарной миссией.

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