Минск, 25 декабря, 2016, 22:13 — ИА Регнум. Младший сын президента Белоруссии 12-летний Николай Лукашенко сообщил о нежелании становиться главой государства в будущем. Об этом, как передает «БелаПАН», шестиклассник рассказал в беседе с юным журналистом из РФ 11-летним Евгением Гришиным.

Istorya.ru Коля Лукашенко

«Многие люди спрашивают у меня это вопрос, — сказал Николай. — Честно я не очень бы хотел стать президентом, потому что это будет очень сложная жизнь. Не уверен, что я готов к ней».

На вопрос о том, кем младший сын президента Белоруссии хочет стать в будущем, Николай признался, что еще не определился.

«Может быть врачом, может быть посмотрел бы и военную карьеру, — говорит он. — Еще я не успел определиться, еще есть время».