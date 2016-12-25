Сантьяго, 25 декабря, 2016, 20:59 — ИА Регнум. В воскресенье, 25 декабря, на юге Чили произошло землетрясение магнитудой 7,6. Об этом, как передает ВВС, сообщили в Геологической службе США.

Cantus Остров Чилоэ

«Землетрясение произошло в 14:22 по Гринвичу на острове Чилоэ в 40 км к юго-западу от города Кельон», — говорится в сообщении.

Экстренные службы Чили объявили об угрозе цунами в районах, находящихся в радиусе 1 тыс. км от эпицентра землетрясения.

«Тихоокеанский центр предупреждения о цунами заявил об опасности разрушительных волн, достигающих 3-х метров в высоту», — говорится в сообщении.

Однако, позже предупреждение о цунами было отменено.