Москва, 25 декабря, 2016, 19:50 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования главе РФ Владимиру Путину в связи с катастрофой пассажирского самолета Ту-154 в Краснодарском крае. Об этом сообщает в воскресенье, 25 декабря, пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Реджеп Тайип Эрдоган

«Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Владимиру Путину и выразил самые искренние соболезнования в связи с катастрофой российского самолёта Ту-154 в Сочи», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолет Ту-154 Минобороны России пропал с радаров в 5:25 мск утром 25 декабря практически сразу после взлета из аэропорта Адлера. Фрагменты воздушного судна были обнаружены в акватории Черного моря около берегов Сочи.

На борту самолета находились 92 человека. По данным главы Минтранса Максима Соколова, информации о выживших пока нет.

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