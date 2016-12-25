Угонщикам ливийского самолета грозит пожизненный срок
Валлетта, Мальта, 25 декабря, 2016, 19:37 — ИА Регнум. Угонщикам пассажирского воздушного судна A320, принадлежащего ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, грозит пожизненный срок. Об этом сообщает телерадиокомпания ВВС.
«Мальтийский суд предъявил официальные обвинения двум ливийцам, угнавшим самолет из Ливии на Мальту, — говорится в сообщении. — Муса Саха и Ахмед Али заявили в суде, что считают себя невиновными».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, авиалайнер ливийской авиакомпании Afrikiyah Airways A320 был захвачен угонщиками во время внутреннего авиарейса из города Себха в Триполи. На борту воздушного судна было 118 человек, включая семерых членов экипажа.
Захватившие A320 люди потребовали взять курс на Мальту, где отпустили пассажиров, попросили политического убежища и сдались.
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