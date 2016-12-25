Краснодар, 25 декабря, 2016, 18:42 — ИА Регнум. В Краснодарском крае сегодня, 25 декабря, в день трагедии. Которая унесла жизни 92 человек в Сочи, об упокоении душ всех погибших в авиакатастрофе самолета Минобороны РФ Ту-154 за Божественной литургией помолился митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. В уже завтра, 26 декабря, во всех храмах Екатеринодарской епархии по ним будет отслужена панихида, сообщили ИА REGNUM в епархии.

Mitropoliakuban.ru Свечи

Метрополит выразил сочувствие и поддержку родственникам и близким погибших, а также призвал духовенство Сочи «оказать необходимую пастырскую помощь страждущим, которые прибудут к месту крушения, и духовно их утешить».

Также по теме: В Сочи начинают прибывать родственники погибших при крушении Ту-154

Поиск погибших при крушении Ту-154 будут вести круглосуточно«Болью в моем сердце отозвалось полученное сегодня прямо во время Божественной литургии известие о крушении самолёта Министерства обороны России под Сочи. Особенно трагично то, что погибшие летели с радостной поздравительной миссией — 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова хотели порадовать перед Новым годом наших лётчиков, которые несут службу на авиабазе в Сирии», — говорится с ловах соболезнования метрополита.

«Среди погибших оказалась и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, девять журналистов крупнейших каналов, военные и государственные служащие, члены экипажа… Все они выполняли свой долг, и все они проявили свою любовь», — отметил Исидор.

Как сообщало ИА REGNUM, самолет Ту-154 Министерства обороны России пропал с радаров в 5:25 утром 25 декабря. Из аэропорта Адлера борт с 92 пассажирами и членами экипажа направлялся в Сирийскую Арабскую Республику на авиабазу Хмеймим, где артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова должны были поздравить с Новым годом военнослужащих базы в сирийской Латакии. Обломки самолета были найдены в Черном море в 1,5 км от побережья в районе Сочи

По последним заявлениям, информации о выживших в катастрофе Ту-154 пока нет. Об этом сообщил глава специально созданной по указу президента РФ комиссии с целью устранения последствий крушения и для оказания помощи семьям погибших.

Пока спасатели подняли на борт десять тел погибших. Их доставят в Москву для проведения генетической экспертизы и установления личностей .