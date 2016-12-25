Салехард, 25 декабря, 2016, 18:36 — ИА Регнум. По факту гибели троих детей в результате пожара в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа проводится доследственная проверка. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по ЯНАО.

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«Начата доследственная проверка по факту обнаружения тел 3-х детей 2001, 2012 и 2014 годов рождения при тушении пожара в жилом доме в селе Антипаюта», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов.