Москва, 25 декабря, 2016, 17:59 — ИА Регнум. Российский певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон заявил, что он мог оказаться в самолете Ту-154, который 25 декабря потерпел крушение в акватории Черного моря в Краснодарском крае.

Kremlin.ru Иосиф Кобзон

По словам артиста, 14 декабря 2016 г. он выступал в Колонном зале в Москве вместе с ансамблем им. Александрова.

«Халилов (руководитель ансамбля имени Александрова Валерий Халилов) просил меня с ними полететь, но я сказал, что у меня медицинская виза и я должен лететь на лечение, тем более что я вместе с ними и с Халиловым побывал в Сирии один раз, — цитирует Кобзона RT. — Поэтому я сказал: «В следующий раз как-нибудь».

Депутат Госдумы выразил соболезнования родным и близким пассажиров и членов экипажа разбившегося Ту-154.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолет Ту-154 Минобороны России, на борту которого находились 92 человека, потерпел крушение в акватории Черного моря через несколько минут после вылета с аэродрома Адлер в Сочи. Фрагменты самолета были обнаружены в акватории Черного моря около берегов Сочи.

На данный момент уже найдены тела десяти погибших при крушении Ту-154.

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