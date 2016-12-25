Гавана, 25 декабря, 2016, 16:23 — ИА Регнум. Куба готова принять азербайджанских инвесторов. Об этом заявил посол острова Свободы в Азербайджане Альфредо Ниевес Портуондо в интервью изданию «Trend».

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Посол Кубы предложил азербайджанской стороне вкладывать инвестиции и в развитие свободной экономической зоны Мариэль. Эта первая на Кубе свободная экономическая зона заработала с 1 января 2014 года. Её резидентам гарантированы налоговые льготы и свободный перевод денежных средств. Также в рамках зоны действует служба «единого окна». В развитие порта Мариэль правительство Кубы вложило 900 миллионов долларов, из которых 640 миллионов долларов были предоставлены Бразилией.

В качестве приоритетных средств для сотрудничества кубинская сторона предложила Азербайджану два направления: энергетика и туризм. В частности, посол Кубы в Азербайджане заявил: «Азербайджанские инвесторы могут участвовать в таких проектах, как строительство отелей, торговых центров в туристических зонах, развитие ресторанного бизнеса, поставка продуктов питания и другой продукции для турсектора и т. д.», комментирует Кубинское агентство новостей (ACN).

Отметим, что на уходящей неделе было открыто прямое сообщение между Стамбулом и Гаваной авиакомпанией Turkish Airlines. Также, рассматривается перспектива сотрудничества авиакомпании «Cubana» с «Азербайджанскими авиалиниями» и открытие совместных рейсов из Баку в Гавану через Стамбул.