Москва, 25 декабря, 2016, 16:01 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин отменил свое участие в световом шоу, которое должно было состоятся на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. Об этом сегодня, 25 декабря, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Pixabay.com Траурные свечи

26 декабря в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади должно было состояться «Новогоднее мультимедийное шоу световых технологий, посвященное Году российского кино». Планировалось, что Путин посетит это мероприятие, так как будет находится в Санкт-Петербурге в связи с саммитом ОДКБ и Евразийского экономического союза.

Однако из-за трагической гибели Ту-154 Министерства обороны России Путин не станет посещать увеселительное мероприятие.

«Некоторые протокольные мероприятия могут быть отменены (в связи с трауром). Планировалось участие (президента) в световом шоу, которое организовано для горожан. Участие в нем будет отменено», — сказал Песков.

Также стало известно, что само шоу не состоится. Об этом заявил пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов. Власти города приняли решение отменить шоу из-за траура.

Напомним, 26 декабря в России объявлено днем траура по погибшим в авиакатастрофе Ту-154 Минобороны РФ.