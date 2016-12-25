Симферополь, 25 декабря, 2016, 15:49 — ИА Регнум. Министр экономического развития Крыма Валентин Демидов подал заявление об увольнении со своего поста по собственному желанию. Об этом сегодня, 25 декабря, сообщает пресс-служба главы Крыма Сергея Аксенова.

Rk.gov.ru Валентин Демидов (в центре)

«Министр экономического развития Валентин Демидов написал заявление об увольнении по собственному желанию», — сказано в сообщении пресс-службы Аксенова.

Официального указа об отстранении Демидова от должности пока нет.

Известно, что Демидов возглавил министерство экономического развития Крыма в июне 2015 года. До этого он занимал поста главы администрации крымского города Армянск.