Министр экономического развития Крыма ушел в отставку
Симферополь, 25 декабря, 2016, 15:49 — ИА Регнум. Министр экономического развития Крыма Валентин Демидов подал заявление об увольнении со своего поста по собственному желанию. Об этом сегодня, 25 декабря, сообщает пресс-служба главы Крыма Сергея Аксенова.
Rk.gov.ru
Валентин Демидов (в центре)
«Министр экономического развития Валентин Демидов написал заявление об увольнении по собственному желанию», — сказано в сообщении пресс-службы Аксенова.
Официального указа об отстранении Демидова от должности пока нет.
Известно, что Демидов возглавил министерство экономического развития Крыма в июне 2015 года. До этого он занимал поста главы администрации крымского города Армянск.