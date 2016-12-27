Москва, 27 декабря, 2016, 12:50 — ИА Регнум. Как живые, сказочные и завораживающие своей красотой куклы оказались в канун Нового года на несколько дней в центре внимания москвичей и гостей города. 16−18 декабря в столице прошла VII Московская международная выставка «Искусство кукол» в Гостином дворе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Doll studio Tomo. Проект «Japanese lchimatsu Doll Exhibitijn». Япония

Наталья Стрельцова ИА REGNUM За столиком

Куклы со всего мира выставлялись в четырех различных секциях мероприятия. Это и международная выставка-ярмарка «Куклы мира», самостоятельный арт-раздел выставки, и премия «Пандора», и благотворительный раздел «Территория добра». На крупнейшей выставке кукол мира свои работы представляли художники из разных стран мира. Куклы, конечно, были тоже совершенно разные, начиная с самого их вида, образа и темы, в которой они выполнены, заканчивая способом создания игрушек. Сказочную атмосферу сложно передать словами. Корреспондент ИА REGNUM побывал на мероприятии и представляет фоторепортаж с выставки.