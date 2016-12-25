Калуга, 25 декабря, 2016, 14:56 — ИА Регнум. Делегаты 28 отчетно-выборной конференция Калужского регионального отделения партии «Единая Россия» путем тайного голосования вновь избрали своим лидером секретаря регионального отделения партии, первого заместителя председателя Законодательного собрания Калужской области Виктора Бабурина, сообщает 25 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Kaluga.er.ru На областной конференции «Единой России»

В работе конференции приняли участие более 300 человек, в том числе депутаты Госдумы РФ, избранные от Калужской области.

С отчетным докладом о проделанной работе за четырехлетний период выступил лидер региональных «единороссов» Виктор Бабурин. Он отметил, что «в калужских рядах партии состоит 21,8 тыс. человек и 19,5 тыс. сторонников. В этом году калужское отделение пополнили 5,5 тысячи «единороссов». Делегаты положительно оценили итоги работы партийцев и отметили, что основным критерием оценки по-прежнему остается доверие граждан.

Виктор Бабурин обратил внимание участников конференции на предстоящие выборы президента РФ и выразил уверенность в том, что избранный кандидат будет всенародно поддержан и избран максимально легитимным путем.

На конференции были избраны 57 членов регионального политического совета и 12 членов региональной контрольной комиссии. Также собравшиеся определись и с кандидатурами делегатов на XVI съезд политической партии «Единая Россия», который состоится в Москве 21−22 января.