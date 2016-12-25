Москва, 25 декабря, 2016, 13:28 — ИА Регнум. Все военнослужащие Минобороны РФ и другие пассажиры, находившиеся на борту Ту-154, потерпевшего в воскресенье крушение над Черным морем, смогут получить компенсации в страховой компании «СОГАЗ». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе компании, размер компенсаций семье каждого погибшего военнослужащего составит в общей сложности более 5,8 млн рублей, из которых 2,337 млн рублей — страховая выплата и 3,506 млн рублей — единовременное пособие.

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Произвести выплаты страховая компания, в которой застрахована ответственность Минобороны РФ за причинение вреда жизни, здоровью и (или) имуществу третьих лиц при эксплуатации воздушных судов, готова в кратчайшие сроки.

Напомним, отметка самолета Ту-154 Минобороны РФ, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера, Минобороны пропала с радаров сегодня, 25 декабря, в 5:40 мск пропала с радаров. Фрагменты корпуса воздушного судна были обнаружены в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50−70 метров. По уточненным данным военного ведомства, на борту воздушного судна находились восемь членов экипажа и 84 пассажира.

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Это музыканты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, военнослужащие и девять журналистов трех федеральных телеканалов. Все они летели в Сирию, чтобы поздравить с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе «Хмеймим». Также на борту была член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Елизавета Глинка, более известная как «доктор Лиза». Она везла в Сирию лекарства.

Соболезнования родственникам погибших уже выразил президент РФ Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, политические деятели, артисты.