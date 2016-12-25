Москва, 25 декабря, 2016, 12:50 — ИА Регнум. Трагедия с самолетом Минобороны, летевшем в Сирию, никак не связана с деятельностью российских Воздушно-космических сил в регионе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 декабря, об этом заявил первый зампред комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич.

Mil.ru Российская авиация в Сирии

«Конечно, это трагедия для всей страны, из которой все необходимые выводы будут сделаны. Но она ни коем образом не связана с действиями российских Воздушно-космических сил в Сирии. Они будут продолжать работать в прежнем режиме», — сказал сенатор.

По его мнению, то, что этот самолет летел в Сирию, никак не объясняет причины его крушения. «Увы, 100-процентную безопасность полетов никто в мире гарантировать не может. Не сомневаюсь, что все необходимые профилактические меры были приняты. Тем более что речь шла о таком непростом перелете. Но порой случается то, что предусмотреть практически невозможно, — непредсказуемый человеческий фактор или скрытая техническая неисправность», — рассуждает парламентарий. «Думаю, что еще рано говорить о принятии каких-то дополнительных мер по усилении безопасности на авиатранспорте», — полагает он.

Самолет Ту-154 пропал с радаров в 05:40 мск вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились 93 человека, в том числе представители СМИ, военнослужащие и музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.