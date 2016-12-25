Краснодар, 25 декабря, 2016, 12:35 — ИА Регнум. В Сочи оказывать психолого-психиатрическую помощь родственникам погибших в авиакатастрофе Ту-154 готовы семь бригад — всего 30 человек. Кроме того, оповещены еще 20 человек из психолого-психиатрических бригад краевой и городской больницы, которые сегодня прибудут в город-курорт для оказания психологической помощи. Об этом ИА REGNUM сегодня, 25 декабря, сообщили в краевой администрации.

Sergey Kustov Самолёт МЧС

В ближайшее время в Сочи вылетит и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, где проведет экстренное заседание краевого оперативного штаба, созданного в связи с крушением самолета Минобороны. В первоочередные задачи штаба вошли мероприятия по приему родственников погибших. Для них уже готовятся места для размещения, организовывают трансферы из аэропорта до гостиниц. Также медицинские службы края развернули дополнительные медицинские пункты психологической помощи в аэропорту и местах размещения родственников погибших.

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Спасатели-водолазы Сочи направились в зону поиска Ту-154

Напомним, самолет Ту-154 Министерства обороны РФ пропал с радаров после вылета из Сочи. На борту воздушного судна находились 92 человека — военнослужащие Вооруженных сил, а также артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ. Самолет направлялся в Сирию, где артисты должны были поздравить с Новым годом военнослужащих базы Хмеймим в сирийской Латакии.

Самолет упал в Черное море сразу после взлета. Обломки лайнера найдены в 1,5 км от побережья Сочи на глубине 50−70 метров.