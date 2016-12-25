Великий Новгород, 25 декабря, 2016, 12:26 — ИА Регнум. В Великом Новгороде переизбран руководящий состав Новгородского регионального отделения партии «Единая Россия». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, отчётно-выборная конференция прошла в закрытом для большинства журналистов региона режиме — на неё была приглашена только съёмочная бригада областного телеканала.

Novgorod.er.ru Елена Писарева

В пресс-службе отделения партии по итогам мероприятия сообщили о переизбрании на пост секретаря регионального отделения «Единой России» Елены Писаревой. Конкуренцию ей составляла председатель комитета культуры Шимского района, руководитель местной общественной приёмной председателя партии Илона Кузнецова.

«Убедительную победу с результатом 76 голосов одержала Елена Писарева. За Илону Кузнецову свой голос отдали 9 делегатов», — говорится в пресс-релизе регионального отделения партии.

Также был переизбран региональный политсовет в составе 54 человек и контрольная комиссия в составе семи человек.

Напомним, Елена Писарева — спикер Новгородской областной думы. Она возглавляет региональное отделение «Единой России» с декабря 2012 года.