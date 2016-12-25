Москва, 25 декабря, 2016, 12:23 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил председателю правительства России Дмитрию Медведеву сформировать и возглавить государственную комиссию по расследованию причин крушения самолета Ту-154. Об этом сегодня, 25 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Дмитрий Медведев

Шокирующая трагедия произошла ранним утром в районе Сочи.

Самолет Ту-154, принадлежавший министерству обороны России, перевозил в Сирию Ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова. Артисты должны были дать новогодний концерт на авиабазе «Хмеймим» для российских военнослужащих, сражающихся с терроризмом в Сирии.

Вместе с артистами на самолете находились три съемочные группы — телеканалов НТВ и «Звезда», а также Первого канала (всего девять человек). Также среди пассажиров была Елизавета Глинка, более известная, как Доктор Лиза — известный российский филантроп, глава фонда «Справедливая помощь», член президентского Совета по правам человека. Управлял самолетом экипаж из восьми человек.

В Сочи самолет приземлился для дозаправки. В 5:20 мск воздушное судно поднялось в небо, но спустя всего семь минут полета по неизвестной пока причине рухнуло в Черное море. В трагедии не удалось выжить никому.