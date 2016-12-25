Москва, 25 декабря, 2016, 12:18 — ИА Регнум. Для расследования причин катастрофы Ту-154, обломки которого были найдены в Черном море близ Сочи, к месту крушения, по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина, выдвинулась группа опытных следователей. Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СКР 25 декабря.

Sledcom.ru Глава СКР Александр Бастрыкин

По ее словам, создана оперативно-следственная группа, в состав которой следователи военного следственного отдела и криминалисты следственного правления СКР по Южному военному округу.

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Расследованием уголовного дела о крушении самолета Минобороны РФ займется центральный аппарат СКР. Глава ведомства уже соответствующее поручение.

Как сообщало ИА REGNUM, самолет выполнял плановый полет в Сирию. На его борту находилось 84 пассажира и восемь членов экипажа. Через некоторое время после взлета аэропорта Адлер, где самолет произвел дозаправку, он исчез с экранов радаров. На месте крушения ведется поисково-спасательные работы. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по ст.351 УК РФ (нарушения правил полетов, повлекшие тяжкие последствия) Изымается предполетная документация, уже проводятся допросы должностных лиц, руководивших полетом, и технического персонала.