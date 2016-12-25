Краснодар, 25 декабря, 2016, 11:55 — ИА Регнум. В Краснодарском крае, где сегодня, 25 декабря, произошла трагедия — потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154 — принимаются все необходимые меры для приема и размещения родственников погибших пассажиров, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Вся необходимая помощь от Краснодарского края уже оказывается. Сочи готовит места для размещения родственников тех, кто был на борту лайнера», — написал в своем микроблоге в Твиттер губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Глава края выразил соболезнования родным и близким экипажа и пассажиров Ту-154: «Большое горе. Больно верить в произошедшее».

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Также, по сообщению Кондратьева, в настоящее время в Черном море и на берегу работают больше 300 человек из поисковой операции. 15 морских и четыре воздушных судна. Из Туапсе отправили водолазов.

Кроме того, к месту крушения самолета в ближайшее время отправятся кубанские психологи.

Как сообщало ИА REGNUM, самолет Ту-154, на борту которого находились, по данным Минобороны 92 человека, вылетел из международного аэропорта «Адлер» в 5:20 мск. Через 20 минут он пропал с экранов радаров. На борту самолета находились 64 музыканта Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, военнослужащие, а также представители трех федеральных телеканалов. Все они летели в Сирию, чтобы поздравить дать праздничный новогодний концерт и поздравить авиагруппу ВКС России на авиабазе «Хмеймим».