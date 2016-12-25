Махачкала, 25 декабря, 2016, 11:27 — ИА Регнум. Двое сотрудников полиции, которые были ранены в перестрелке с неизвестными в ночь на 25 декабря в Махачкале (Дагестан), скончались в больнице от полученных ран. Об этом сегодня, 25 декабря, сообщает пресс-служба МВД по Дагестану.

05.мвд.рф Полиция. Дагестан

В ночь на 25 декабря неизвестные открыли огонь по сотрудникам полиции, находившимся в патруле на трассе Махачкала — Каспийск. Один из стражей порядка скончался на месте, второй — в больнице от полученных ран.

Бандитов, скрывшихся с места преступления, ищут.