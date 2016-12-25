Минобороны РФ: на борту разбившегося Ту-154 была Доктор Лиза
Краснодар, 25 декабря, 2016, 10:55 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации подтвердило информацию о том, что на борту разбившегося Ту-154 находилась Елизавета Глинка, более известная, как «Доктор Лиза».
Kremlin.ru
Елизавета Глинка
Елизавета Глинка — российский филантроп, по образованию врач-реаниматолог, специалист в области паллиативной медицины. Она возглавляла фонд «Справедливая помощь». Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.