Краснодар, 25 декабря, 2016, 10:50 — ИА Регнум. Спасатели обнаружили тело второго погибшего при крушении Ту-154 министерства обороны России. Об этом сегодня, 25 декабря, сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

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Самолет рухнул в Черное море. Его обломки разбросаны по дну на расстоянии примерно 1,5 километров от береговой линии Сочи.

Всего на борту самолета находились 92 человека. Среди них 68 музыкантов Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, девять журналистов (по три от телеканалов НТВ, «Звезда» и «Первого канала»), шесть сопровождающих и восемь членов экипажа.

Ту-154 совершал рейс из Москвы в сирийскую Латакию. Летевшие на борту музыканты должны были представить новогодний концерт на российской авиабазе «Хмеймим». В Сочи самолет приземлился для дозаправки. После взлета Ту-154 не смог набрать высоту и упал в Черное море. Шансов выжить у находившихся на борту практически не было.