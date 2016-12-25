Москва, 25 декабря, 2016, 10:22 — ИА Регнум. Для выяснения причин авиакатастрофы, которую потерпел сегодня, 25 декабря, самолет Ту-154 в Адлер вылетела комиссия Минобороны РФ во главе с замминистра обороны РФ генералом армии Павлом Поповым. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Mil.ru Ту-154

О ситуации с разбившимся самолетом постоянно, по мере появления новых подробностей, докладывают президенту РФ Владимиру Путину. Как заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков постоянном телефонном контакте с президентом РФ находится министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, самолет Ту-154 с 91 человеком на борту вылетел из международного аэропорта «Адлер» в 5:20 мск. В 5:40 мск он пропал с экранов радаров. Обломки самолета были найдены в Черном море. В настоящее время поисковую операцию проводят почти десять морских судов. Поиски ведутся и с воздуха — привлечены вертолеты. Между тем, сообщается, что шансов выжить у находившихся на борту людей практически не было.

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На борту самолета находились музыканты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, военнослужащие и девять журналистов. Все они летели в Сирию, чтобы поздравить с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе «Хмеймим».