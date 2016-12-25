Краснодар, 25 декабря, 2016, 10:13 — ИА Регнум. Комиссия министерства обороны РФ направлена в Адлер в связи с крушением самолета Ту-154 25 декабря. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Ту-154

Комиссию возглавил заместитель министра обороны РФ Генерал армии Павел Павлов.

Как сообщало ИА REGNUM, самолет Ту-154, принадлежащий Минобороны, с 83 пассажирами и 8 членами экипажа на борту, вылетел с подмосковного аэродрома «Чкаловский» в Сирию. В Адлере самолет приземлился на дозаправку. Около 05:40, через 20 минут после взлета, самолет исчез с радаров.

ПО последним данным, фрагменты самолета обнаружены в Черном море на глубине 50−70 метров в 1,5 километрах от берега Сочи.