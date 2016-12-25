Сочи, Краснодарский край, 25 декабря, 2016, 09:54 — ИА Регнум. Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту крушения самолета Ту-154 министерства обороны России. Об этом сегодня, 25 декабря, сообщает пресс-служба СК РФ.

CPAfan Самолет Ту-154

Сообщается, что военным следственным отделом Следственного комитета России по Сочинскому гарнизону возбуждено уголовное дело по статье 351 УК РФ («Нарушение правил полётов, повлёкшее тяжкие последствия») по факту крушения в Черном море самолета Ту-154 Минобороны РФ.

В данный момент идет изъятие документации, проводится допрос должностных лиц.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что обломки Ту-154 найдены на дне Черного моря в 1,5 километрах от берега Сочи.