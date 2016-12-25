Краснодар, 25 декабря, 2016, 09:53 — ИА Регнум. Уголовное дело по статье. 351 УК РФ («Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия») возбудил военный следственный отдел Следственного комитета Российской федерации по Сочинскому гарнизону в связи с крушением самолета Ту-154. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 25 декабря в пресс-службе СКР.

Ту-154

Как сообщается, самолет, на борту которого находился 91 человек — 83 пассажира и девять членов экипажа — выполнял плановый полет в Сирию. Ту-154 вылетел из аэропорта Адлера, где получил дозаправку, а через некоторое время после этого исчез с радаров.

Где именно потерпел крушение самолет, сейчас устанавливается поисково-спасательными службами Министерства обороны Российской Федерации и МЧС России.

В настоящее время следователи изымают предполетную документацию, проводят допросы должностных лиц, руководивших полетом, технического персонала, готовившего самолет к вылету и осуществлявших его дозаправку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолет Ту-154, принадлежащий Министерству обороны России, пропал с экранов радаров в 5:40 мск, спустя 20 минут после вылета из аэропорта. Самолет следовал с подмосковного военного аэродрома «Чкаловский» в сирийский город Латакия. Известно, что на борту находились участники Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, журналисты «Первого канала» и телеканала «Звезда».