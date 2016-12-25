Сочи, Краснодарский край, 25 декабря, 2016, 09:38 — ИА Регнум. На борту упавшего в Черное море самолета Ту-154 министерства обороны России находился личный состав Ансамбля песни и пляски Российской армии, съемочная группа «Первого канала», журналисты телеканал «Звезда», глава военной полиции Минобороны России генерал-лейтенант Владимир Ивановский. Об этом сегодня, 25 декабря, сообщает Life со ссылкой на источник.

manolofranco Самолет

Всего на борту упавшего в Черное море Ту-154 находились 83 пассажира и восемь членов экипажа. Большинство пассажиров — личный состав Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова.

Также на борту находилась съемочная группа «Первого канала»: корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов. Эту информацию подтвердила пресс-служба «Первого канала».

Также на борту был глава военной полиции Минобороны РФ генерал-лейтенант Владимир Ивановский.

По неподтвержденным данным, на борту могла находится Елизавета Глинка, более известная как доктор Лиза. Однако её пресс-секретарь не смог подтвердить эту информацию.

Ту-154 управлялся экипажем в составе:

КВС майор Волков Р.;

полковник Ровенский А.;

штурман подполковник Петухов;

штурман капитан Мамонов;

бортинженер старший лейтенант Парикмахеров В.;

бортинженер майор Трегубов А.;

бортмеханик старший сержант Сушков В.;

бортпереводчик старший лейтенант Суханов;

подполковник Негруб А.;

майор Долинский А.

В Черном море проводится спасательная операция. Фрагменты корпуса упавшего Ту-154 обнаружены. Спасатели нашли их в море на глубине 50−70 метров.