Краснодар, 25 декабря, 2016, 09:13 — ИА Регнум. Обломки самолета Ту-154, принадлежавшего министерству обороны России, пропавшего после вылета из Международного аэропорта «Адлер», найдены в Черном море. Об этом сегодня, 25 декабря, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник.

Igor Dvurekov Самолет Ту-154

Обломки воздушного судна обнаружены в радиусе от 2 до 12 миль от берега. Информация о судьбе пассажиров и экипажа пока не поступала.

Напомним, военный борт Ту-154 совершал рейс из Москвы в сирийскую Латакия. На борту самолета находился личный состав легендарного Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, журналисты и члены экипажа, всего — 93 человека.

Восемь кораблей ведут поиски в Черном море. Привлечена авиация Южного военного округа. Спасательная операция продолжается.