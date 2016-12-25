Салехард, 25 декабря, 2016, 08:38 — ИА Регнум. Экспорт ямальской оленины расширится, несмотря на вспышку «сибирской язвы» летом этого года. Помимо Финляндии, в ней заинтересованы Германия и арабские страны. Об этом в ходе пресс-конференции в ИА «Север-пресс» заявил директор департамента международных и внешнеэкономических связей ЯНАО Александр Мажаров.

Alexandre Buisse (Nattfodd) Северный олень

«В 2016 году предприятие «Ямальские олени» осуществляло поставки мяса только по долгосрочному соглашению в Финляндию. Хотя сейчас спрос в странах ЕС значительно превышает предложение. В 2017 году планируем сертифицировать муниципальное предприятие «Паюта» и наладить на его базе заготовку мяса северного оленя в Германию. В первом квартале следующего года планируем провести встречи и переговоры с потенциальными немецкими партнерами. Кроме того, к нашему мясу активно «присматриваются» и со стороны арабских государств. Ведем переговоры и обсуждаем условия по заготовке мяса «Халяль», — заявил Мажаров.

Ранее правительство автономного округа сообщало, что несмотря на вспышку сибирской язвы, зарубежные партнеры не отказались от ранее заключенных контрактов на поставку оленины, но и вдвое, с 400 до 800 тонн увеличили запросы.

Чего не скажешь о спросе за границей на ямальскую рыбу. Экспортный проект Салехардского рыбкомбината заморожен, так как предприятие не прошло сертификацию по нормам ЕС, пояснил Мажаров.

В целом санкции против России не повлияли на международную деятельность и сотрудничество Ямала с другими странами, резюмировал директор профильного департамента.