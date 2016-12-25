Сочи, Краснодарский край, 25 декабря, 2016, 08:05 — ИА Регнум. Начались поиски пропавшего с экранов радаров в Краснодарском крае самолета Ту-154, принадлежащего министерству обороны России. Об этом сегодня, 25 декабря, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник.

Иван Айвазовский. Цепи Кавказских гор.1869

Сообщается, что к поиску пропавшего самолета привлечены поисково-спасательные службы авиачастей Южного военного округа в Краснодарском крае и соседних регионах.

По предварительным данным, Ту-154 мог рухнуть в горах.

Напомним, самолет Ту-154, на борту которого находятся 82 пассажира и 10 членов экипажа, вылетел с подмосковного военного аэродрома «Чкаловский». В Сочи самолет приземлился на дозаправку. В 5:20 мск самолет вылетел из Сочи и взял курс на сирийский город Латакия. Через 20 минут полета он пропал с экранов радаров. Экипаж на связь не выходит.

Самолет не является гражданским и принадлежит Минобороны РФ.