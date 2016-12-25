Сочи, Краснодарский край, 25 декабря, 2016, 07:58 — ИА Регнум. На борту пропавшего с экранов радаров Ту-154, вылетевшего из Международного аэропорта Сочи, находятся 92 человека. Об этом сегодня, 25 декабря, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник.

CPAfan Самолет Ту-154

Самолет не является гражданским и принадлежит министерству обороны России. Известно, что он вылетел с подмосковного военного аэродрома «Чкаловский». В Сочи Ту-154 приземлился на дозаправку. Конечным пунктом назначения рейса является город Латакия в Сирийской Арабской Республике.

На борту самолета находятся 82 пассажира и 10 членов экипажа.

Вылет из сочинского аэропорта состоялся в 5:20 мск. Через 20 минут после взлета Ту-154 пропал с экранов радаров. Экипаж на связь с авиадиспетчерами не выходит.

Какой-либо официальной информации об этом инциденте пока нет.