Сочи, Краснодарский край, 25 декабря, 2016, 07:50 — ИА Регнум. Стали известные первые подробности инцидента с самолетом Ту-154. Об этом сегодня, 25 декабря, сообщает агентство ТАСС.

Mil.ru Ту-154 Министерства обороны РФ

Сообщается, что Ту-154 принадлежит министерству обороны Российской Федерации. Самолет вылетел из Международного аэропорта Сочи в сирийскую Латакию. Взлет состоялся в 5:20 мск. На его борту находятся чуть более 70 человек.

Спустя 20 минут после взлета самолет пропал с экранов радаров. Экипаж не выходит на связь с диспетчерами.

Информация уточняется.