Ла-Пас, 25 декабря, 2016, 05:43 — ИА Регнум. Почти две тысячи заключенных помиловал президент Боливии Эво Моралес. Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает агентство France Press.

Винсент ван Гог. Прогулка заключённых (фрагмент). 1890

В общей сложности боливийский лидер помиловал 1,8 тыс. заключенных. Во время своего выступления он заявил о том, что целью его указа является амнистия или полное или частичное освобождение людей из-под стражи.

Помилование президента распространяется на осужденных сроком менее пяти лет. В эту категорию попадают заключенным возрастом до 28 лет, также матери-одиночки, смертельно больные или люди с ограниченными возможностями. Помилование распространяется и на людей, которые ожидают судебно разбирательства.

В то же время сегодня в тюрьмах Боливии находятся около 15 тыс. заключенных, из которых лишь трети вынесен приговор. Большая часть мест лишения свободы переполнена. А большинство ожидающих решения суда содержатся либо в забитых тюрьмах, либо в исправительных учреждениях.

Напомним, что в феврале 2016 года в Боливии состоялся референдум по внесению изменений в конституцию, которые позволили бы Моралесу переизбираться в четвертый раз. Однако чуть более 51% граждан проголосовали против этого, «за» внесение поправок выступили 48,7%. Моралес признал итоги выборов, но назвал их «победой лжи».

В декабре, как писало El Deber, боливийский лидер согласился с предложением конгресса правящей партии «Движение к социализму» принять участие в президентских выборах в 2019 году.