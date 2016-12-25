Вашингтон, 25 декабря, 2016, 05:36 — ИА Регнум. Один из главных помощников избранного президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер, за которым была закреплена должность директора по коммуникациям Белого дома, решил отказаться от предлагаемого ему высокого поста. Свое решение Миллер объяснил необходимостью уделять большее внимание семье, сообщает Washington Post в субботу, 24 декабря.

Mil.ru Отказ

Решение о том, что старший советник Трампа займет место директора по коммуникациям, было озвучено в четверг, 22 декабря. Однако уже вечером субботы Миллер заявил о том, что не намерен продолжать работу в составе команды Трампа в Белом доме.

Соответствующее решение политик принял, посоветовавшись с семьей. «Они должны быть моим высшим приоритетом, и сейчас не самое подходящее время для того, чтобы начать новую работу, такую требовательную, как директор по коммуникациям Белого дома», — заявил Миллер, добавив, что в январе он ожидает рождения своей второй дочери.

Сообщается, что заявление о прекращении работы в команде Трампа было сделано лично Миллером, а не переходной командой избранного президента.