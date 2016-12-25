Вашингтон, 25 декабря, 2016, 05:00 — ИА Регнум. Пресс-секретарь главного прокурора Нью-Йорка Эми Спиталник прокомментировала информацию о закрытии благотворительного фонда избранного президента США Дональда Трампа Donald J. Trump Foundation. По словам Спиталник, фонд не может быть закрыт, пока в отношении него проводится расследование.

Neelix Звезда Дональда Трампа на голливудской «Аллее славы»

Представитель главного прокурора Нью-Йорка отметила, что фонд Трампа еще находится под следствием, и поэтому до окончания расследования его не могут распустить на законных основаниях. Для закрытия организации требуется специальное разрешение властей штата, подчеркнула Спиталник.

В ноябре газета The New York Times писала, что прокуратура Нью-Йорка начала расследование в отношении фонда в текущем году. Связно это с подозрениями в том, что структура могла нарушить закон штата об осуществлении благотворительной деятельности.

Ранее ИА REGNUM писало, что новый президент США намерен закрыть свой благотворительный фонд, чтобы не допустить конфликта интересов в связи со своей ролью главы государства. Отмечалось, что Трамп уже отдал своим помощникам распоряжение о роспуске фонда.