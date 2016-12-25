Киев, 25 декабря, 2016, 04:23 — ИА Регнум. Глава украинского правительства Владимир Гройсман перенес свой визит в Израиль, запланированный на следующую неделю, на неопределенный срок в связи с ситуацией вокруг голосования в Совбезе ООН по резолюции в отношении Израиля. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на информированный источник.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Гройсман

Премьер-министр Украины, как отмечается, с пониманием отнесся к ситуации, сложившейся из-за резолюции ООН. Гройсман планирует в будущем проводить активные переговоры с Израилем, чтобы разрешить проблемные вопросы и более активно развивать двусторонние отношения.

Напомним, что ранее сообщалось, что глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху отменил визит Владимира Гройсмана в Израиль в связи с тем, что Киев проголосовал за антиизраильскую резолюцию Советом Безопасности ООН по поселениям. Как отмечало издание Yedioth Ahronoth, израильская сторона приняла такое решение в знак протеста Украине, с которой у Тель-Авива обычно всегда были дружественные отношения. h

СБ ООН принял большинством голосов резолюцию 23 декабря. В документе содержится требование, чтобы Израиль прекратил строительство поселений на оккупированных палестинских территориях. Из 15 стран «за» проголосовали 14 стран. Воздержались США, не став применять право вето.

Нетаньяху позже заявил, что Израиль не будет выполнять резолюцию СБ ООН. Позже премьер-министр также, что поручил главе МИД пересмотреть отношения страны с ООН. Избранный президент США Дональд Трамп тоже выступил против резолюции и заявил, что Израиль потерпел очень большое поражение в ООН.