Дублин, 25 декабря, 2016, 04:14 — ИА Регнум. Самолет канадских авиалиний Air Canada, выполнявший рейс из Торонто в лондонский аэропорт Хитроу, вынужден был произвести экстренную посадку в международном аэропорту ирландского города Шеннон в связи с резким ухудшением состояния здоровья находившейся на борту девочки. Об этом в субботу, 24 декабря, сообщает Global News со ссылкой на заявление представителя авиаперевозчика.

BriYYZ Самолёт Boeing-787 авиакомпании Air Canada

Как стало известно, во время трансатлантического перелета 10-летняя девочка на борту Boeing 787 почувствовала себя плохо и вскоре потеряла сознание. Экипаж принял решение об экстренной посадке в ближайшей воздушной гавани. Бригада медиков, ожидавшая лайнер в аэропорту, доставила пострадавшую в клинику соседнего города Лимерик, однако спасти ребенка не удалось. По предварительным данным, девочка скончалась от сердечного приступа.

«Мы глубоко опечалены этой ситуацией и делаем все возможное для того, чтобы помочь семье в этих трагических обстоятельствах», — заявил представитель Air Canada.