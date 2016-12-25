Шарлотт, США, 25 декабря, 2016, 04:02 — ИА Регнум. В американском штате Северная Каролина в округе Уилсон произошла перестрелка. В результате от огнестрельных ранений погибли четыре человек. Об этом сегодня, 25 декабря, сообщает BNO news.

Цитата из к/ф «Путь Карлито». Реж. Брайан Де Пальма. 1993. США Стрельба

Согласно предварительной информации, перестрелка произошла в одном и жилых домов. Получившие огнестрельные ранения люди скончались быстро от полученных травм.

Полиция выясняет обстоятельства служившегося, а также устанавливает личности жертв перестрелки. Другие подробностей пока не сообщаются.

Отметим, что в Северной Каролине часто гибнут или получают ранения люди вследствие перестрелок на улицах. Например, в ноябре ан улице города Шарлотто в результате перестрелки были ранены два человек.

Также в октябре этого года произошла стрельба в университетском кампусе города Гринсборо. В результате случившегося погибли два человека. Выстрелы прозвучали после ссоры на студенческой вечеринке. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили получивших ранения девушку и парня, учащихся в этом университете. Они были доставлены в больницу, однако от полученных ранений скончались.