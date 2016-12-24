Львов, Украина, 25 декабря, 2016, 01:49 — ИА Регнум. Польша даст Львову возможность реализовать свой экономический потенциал за счет тесного сотрудничества с Варшавой. Для «спасения области необходимо срочно запросить у Киева экономической автономии и начать процесс экономической интеграции с Польшей, заявили представители сейма Польши и польской общины во Львове на прошедшем в городе форуме, сообщает в субботу, 24 декабря, «Пресса Украины».

Польские войска во Львове. 1920-е

Участники форума, организованного польской общиной Львова, сошлись во мнении, что экономика региона находится в плачевном состоянии. По словам председателя объединения поляков Львовской области Сергея Лукьяненко, разница в экономическом развитии области и окружающих ее польских регионов составляет 50 лет.

«Но у Львова перспектива еще есть, а в других регионах ее нет, — обнадежил жителей Львова Лукьяненко. — Польша даст львовянам возможность реализовать себя». Однако, подчеркнул он, в процессе налаживания связей Львова с Варшавой посредничество Киева будет явно лишним.

Львов всегда был городом верным полякам, отметил представитель польской партии «Право и справедливость» сенатор Ян Жарин. По его словам, Польша должна идти навстречу своим соотечественникам в Восточной Галиции.

Участники форума сошлись во мнении, что украинские власти не в состоянии оказать какую-либо помощь в развитии региона, и потому Львов должен потребовать у Киева право самостоятельно принимать решения по экономическим вопросам и начать самостоятельно укреплять связи с Польшей.