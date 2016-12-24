Сеул, 25 декабря, 2016, 01:16 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, чьи полномочия на посту главы организации истекают 31 декабря, обвинен во взяточничестве. Соответствующие обвинения против него выдвинуты на страницах южнокорейского издания Sisa Journal в субботу, 24 декабря.

Kremlin.ru Пан Ги Мун

Сообщается, что Пан Ги Мун получил взятку в размере 230 тысяч долларов. Причем первые 200 тысяч он получил от южнокорейского бизнесмена Пак Ён Чха еще в 2005 году во время работы в министерстве иностранных дел Республики Кореи. Остальные 30 тысяч были переданы ему в 2007 году в качестве поздравления с назначением на пост генерального секретаря ООН.

По версии издания, бизнесмен передал Пан Ги Муну деньги в спортивной сумке во время визита в Сеул вьетнамского министра иностранных дел. Пак Ён Чха в то время был почетным консулом Вьетнама и прибыл на встречу раньше запанированного времени для того, чтобы передать деньги «на транспортные расходы».

Генеральный секретарь ООН назвал выдвинутые против него обвинения ложными и намерен доказать это в суде, подав соответствующий иск на южнокорейских журналистов. Кроме того, сообщается, что бизнесмен, якобы дававший генсеку взятки, также опроверг выдвинутые обвинения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 января 2017 года должность главы ООН займет португалец Антониу Гутерреш. Его предшественник возможно будет баллотироваться на пост президента Южной Кореи, хотя сам Пан Ги Мун пока не подтвердил и не опроверг соответствующей информации. По его словам, он намерен помочь своей стране, и в ближайшем будущем намерен серьезно решить, каким образом это лучше сделать.